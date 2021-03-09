В обозримом будущем Apple окончательно прекратит продажи iMac Pro.

Apple убрала конфигуратор iMac Pro с сайта своего онлайн-магазина, оставив доступной для покупки только базовую конфигурацию профессионального моноблока.

Об этом сообщает The Verge.

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Одновременно на страничке появилась соответствующая отметка, что модель будет продаваться до истощения складских запасов. То есть, в обозримом будущем Apple окончательно прекратит продажи iMac Pro.

После обновления продуктовой странички iMac Pro представитель Apple официально подтвердил нескольким западным техно-сайтам, что эта модель больше не производится.

Капитализация Apple

Капитализация Apple составляет $2,113 трлн. В четвертом квартале 2020 года доходы компании выросли на 21% и достигли рекордных $111,4 млрд.

По состоянию на февраль 2021 года корпорация Apple купила около 100 компаний. Поглощение было совершено в течение шести лет.

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Автор: Елена Коваленко