Осеннее обновление прошивки, призванное окончательно решить проблему, помогло далеко не всем, поэтому Apple готова бесплатно заменить наушники на полностью новые.

Apple на днях запустила программу бесплатного обмена проблемных экземпляров наушников AirPods Pro с активным шумоподавлением.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"На проблемы со звуком пользователи AirPods Pro начали сообщать сразу после выхода наушников в ноябре 2019 года и вскоре стало понятно, что они носят достаточно массовый характер - пользователи жаловались на потрескивание статических разрядов, искажения и потерю баса при активации шумоподавления, а также произвольное усиление внешних шумов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае 2020 года Apple в ответ на жалобы предоставила список рекомендаций для тех, кто столкнулся с проблемой. Среди прочего, компания посоветовала обновить прошивку до последней версии, проверить подключение и попробовать разные приложения для воспроизведения музыки.

"Осеннее обновление прошивки, призванное окончательно решить проблему, помогло далеко не всем. И вот сейчас купертиновский гигант наконец-то сподобился официально признать наличие проблемы. В соответствующем пресс-релизе Apple традиционно указывает, что проблема затрагивает "очень маленький процент" наушников AirPods Pro, выпущенных до октября 2020 года", - подчеркивает издание.

Такие наушники Apple готова бесплатно заменить на полностью новые. Для обмена владельцам дефектных AirPods Pro советуют обратиться в авторизированные Apple сервисные центры (в Украине таковыми являются Asbis, A-Service и еще несколько компаний, перечисленных на официальном сайте Apple). Срок действия программы - два года с момента покупки устройства.

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Автор: УНИАН