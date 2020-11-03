Apple на днях запустила программу бесплатного обмена проблемных экземпляров наушников AirPods Pro с активным шумоподавлением.
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Об этом сообщает портал ITC.ua.
"На проблемы со звуком пользователи AirPods Pro начали сообщать сразу после выхода наушников в ноябре 2019 года и вскоре стало понятно, что они носят достаточно массовый характер - пользователи жаловались на потрескивание статических разрядов, искажения и потерю баса при активации шумоподавления, а также произвольное усиление внешних шумов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае 2020 года Apple в ответ на жалобы предоставила список рекомендаций для тех, кто столкнулся с проблемой. Среди прочего, компания посоветовала обновить прошивку до последней версии, проверить подключение и попробовать разные приложения для воспроизведения музыки.
"Осеннее обновление прошивки, призванное окончательно решить проблему, помогло далеко не всем. И вот сейчас купертиновский гигант наконец-то сподобился официально признать наличие проблемы. В соответствующем пресс-релизе Apple традиционно указывает, что проблема затрагивает "очень маленький процент" наушников AirPods Pro, выпущенных до октября 2020 года", - подчеркивает издание.
Такие наушники Apple готова бесплатно заменить на полностью новые. Для обмена владельцам дефектных AirPods Pro советуют обратиться в авторизированные Apple сервисные центры (в Украине таковыми являются Asbis, A-Service и еще несколько компаний, перечисленных на официальном сайте Apple). Срок действия программы - два года с момента покупки устройства.
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