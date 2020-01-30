Apple выпустит ещё одни наушники и беспроводную зарядку - прогноз

Всё это, согласно прогнозу, мы увидим уже в первой половине 2020 года.

У Apple есть несколько месяцев до презентаций своих аппаратных новинок, и компания, предположительно, уже готовит к выпуску 4,7-дюймовый iPhone, новый iPad Pro, MacBook Pro и MacBook Air. Но кроме этих устройств, купертиновский гигант может также выпустить новые высококлассные наушники, UWB-метки и беспроводную зарядную станцию.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Всё это, согласно прогнозу известного аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), мы увидим уже в первой половине 2020 года. Некоторые из этих перечисленных продуктов нам уже знакомы. Например, о UWB-метках Apple Tag / AirTags стало известно в сентябре прошлого года благодаря серии утечек в iOS 13. Apple Tag использует сверхширокополосную связь (UWB) и нужна она для поиска других устройств с поддержкой UWB. На текущий момент технологию поддерживают смартфоны iPhone последней линейки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Apple также планирует ещё одну попытку выпустить беспроводную зарядную станцию. В сентябре 2017 года компания анонсировала коврик AirPower, способный заряжать одновременно iPhone, Apple Watch и AirPods без необходимости их точного размещения. Более того, Apple обещала, что добавит в свои смартфоны функцию отображения уровня заряда для всех заряжающихся устройств, но всему этому не суждено было случиться. Новое зарядное устройство будет отличаться от AirPower более компактными размерами. Других подробностей Куо не сообщает.

Также неясно, что аналитик имел в виду под "высококлассными наушниками". Ранее ходили слухи о том, что Apple работает над полноразмерными беспроводными наушниками под собственным брендом, которые станут аналогами Beats. Учитывая огромный успех AirPods и AirPods Pro, в это можно поверить.

Что касается iPhone SE 2, слухи о нём активно ходят уже в течение нескольких месяцев. По последним сведениям, Apple будет использовать дизайн iPhone 8 и оснащение iPhone 11. Ранее Куо сообщал, что iPhone SE 2 выйдет до конца марта и его стоимость составит 399 долларов. Новый iPad Pro получит процессор A13X и основную камеру с тремя датчиками, как у iPhone 11 Pro. Наконец, ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air получат ножничную клавиатуру и будут обновлены до новейших процессоров Intel Core 10-го поколения.