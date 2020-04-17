Минцифры запустило образовательный сериал "Как стать YouTube-блогером" (видео)

В сериале в доступной форме объясняют, чем интересен YouTube в 2020 году.

Министерство цифровой трансформации Украины запустило очередной образовательный сериал для платформы "Дія. Цифрова освіта". Новый проект под названием "Как стать YouTube-блогером" станет первым в рамках новой линейки, ориентированной на молодежную аудиторию.

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Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В сериале в доступной форме объясняют, чем интересен YouTube в 2020 году, перечисляют критерии удачного видео на YouTube, рассказывают, где искать идеи для собственных видео, что такое авторское право, как оформлять и монетизировать свой канал, оптимизировать видео, анализировать конкурентов и т.д. Участие в сериале приняли владелец агентства Shatyrko Agency Андрей Шатырко и тренер "Цитрус Академии" Евгений Федяй.

Сериал состоит из 10 серий продолжительностью 4-8 минут каждая. Бесплатно просмотреть все серии можно на платформе "Дія. Цифрова освіта" по следующей ссылке.

"Образовательным сериалом "Как стать Youtube-блогером" мы начинаем новую линейку образовательных сериалов на платформе "Дія. Цифрова освіта" - для молодежи и тинейджеров. Это даст им возможность научиться новым цифровым профессиям и быть конкурентоспособными на рынке труда. Хотя вести свой YouTube-канал можно и в 18 лет, и в 81 год. Это хорошо знают IT-бабушки и другие прогрессивные сообщества", - отметила заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

"80% всех украинцев, которые пользуются интернетом, смотрят YouTube хотя бы раз в месяц. Большинство людей проводят в YouTube от 40 минут в неделю. YouTube - это одна из главных платформ, где люди смотрят, что им интересно в сферах обучения, новостей, политики, спорта, развлечений и т.п.

YouTube выполняет много миссий - кто-то становится блогером, кто-то экспертом, кто-то продвигает собственный бизнес, а кто-то - социальную идею", - заявил Youtube-специалист Андрей Шатырко.

Напомним, что ранее "Дія: Цифрова освіта" запустила образовательный сериал "Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома", ориентированный на украинцев старшего возраста.