Названа пятерка самых популярных мобильных приложений в Украине

Приложения Viber, Chrome, YouTube стали самыми популярными среди пользователей системы Android в Украине по итогам марта. В первую пятерку также вошли мобильное приложение для электронной почты Gmail и приложение соцсети Facebook.

Мобильные приложения Viber, Chrome и YouTube стали самыми популярными среди украинцев, которые используют мобильную операционную систему Android от компании Google, по итогам марта. Об этом сказано в исследовании украинского представительства международной консалтинговой компании Kantar.

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В частности, мессенджер Viber охватил 97,9% пользователей операционной системы Android от компании Google в Украине, интернет-браузер Chrome – 96,4%, приложение для просмотра видео YouTube – 96%.

В первую пятерку также вошли мобильное приложения для электронной почты Gmail c охватом 91,8% и приложение соцсети Facebook c охватом 87,2%.

Согласно исследованию, среди 15 самых популярных среди украинцев приложений также есть 4 украинских: «Приват24», Olx.ua, «Новая почта» и monobank.

Также в Kantar сообщили, что средняя продолжительность использования приложения Viber увеличилась на 2,9 минуты в день, YouTube – на 3,1, Facebook – на 5,3, Instagram – на 2,4.

Исследование проводилось среди пользователей операционной системы Android в Украине в возрасте от 15 до 70 лет.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию международного аналитического центра App Annie, количество загрузок мобильных приложений в мире в первом квартале 2020 года в условиях пандемии коронавируса увеличилось на 5-15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Справка УНИАН. Kantar – международная исследовательская, консалтинговая компания, работающая в более 90 стран мира. Штаб-квартира расположена в Великобритании. Компания имеет представительство в Украине.