Цена до $1000: OnePlus презентовала новые смартфоны (фото)

Анонсированы смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: SoC Snapdragon 865, до четырёх камер, быстрая зарядка и цена до $1000.

Компания OnePlus провела презентацию своих новых смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Обе новинки получили один и тот же флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865, поддержку связи 5G и сканер отпечатков пальцев в дисплее. Отличия между моделями заключаются, в основном, в дисплеях, модулях камер и батареях.

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По сравнению с прошлогодними моделями производитель заметно улучшил дисплей и камеру, а также некоторые внутренние компоненты. Теперь пользователи могут выбрать конфигурацию, включающую до 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5 в случае версии Pro) и до 256 ГБ хранилища на базе памяти UFS 3.0. Кроме того, реализована поддержка высокоскоростного стандарта связи Wi-Fi 6. Частота обновления дисплея в версии OnePlus 8 Pro теперь составляет 120 Гц, пишет itc.ua.

Существенно модернизации подверглась камера, которая теперь в случае OnePlus 8 Pro включает четыре модуля. Главный модуль содержит крупный 1/1,4-дюймовый 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX689 и оптическую систему стабилизации изображения. Сверхширокоугольный модуль (угол обзора 120 градусов) может похвастаться наличием 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX586. Также в наличии имеется телефото модуль с оптической системой стабилизации изображения. Он обеспечивает 3-кратное гибридное увеличение и 30-кратное цифровое увеличение. Наконец, камера включает новый модуль Color Filter Camera, который служит для фильтров и световых эффектов. У OnePlus 8 камера тройная. Она включает 48-мегапиксельный главный сенсор, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль.

Среди прочих особенностей новинок можно выделить наличие стерео динамиков с поддержкой Dolby Atmos, улучшенной системы тактильно обратной связи Haptic Vibration 2.0. Оба устройства поддерживают быструю зарядку Warp Charge 30T с передачей 30 Вт энергии. Версия OnePlus 8 Pro дополнительно предлагает поддержку быстрой беспроводной зарядки Warp Charge 30 Wireless, защиту от воды и пыли IP68 и более ёмкую батарею.

Продажи новых смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro стартуют с 24 апреля. Цена OnePlus 8 составляет $699 или $799 за конфигурации с 8/128 или 12/256 ГБ памяти, соответственно. Модель OnePlus 8 Pro в таких же конфигурация памяти оценивается в $899 и $999.