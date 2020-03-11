Власти США продлили разрешение на сотрудничество с китайской Huawei
16:21, 11 марта 2020Связь
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Минторг США разрешил работать с Huawei до 15 мая.
Иллюстрация REUTERS
Администрация президента США Дональда Трампа во вторник продлила разрешение на сотрудничество американских компаний с китайской Huawei Technologies Co Ltd до 15 мая.
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Ранее выданные временные разрешения действовали до 1 апреля, пишет Рейтер.
Министерство торговли США включило Huawei в “черный список” в мае 2019 года из соображений национальной безопасности.
При этом компании было разрешено приобретать некоторые американские товары, чтобы минимизировать проблемы для клиентов, в число которых входят американские операторы мобильных сетей в сельской местности.
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