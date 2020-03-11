Бюджетные смартфоны Realme потеснили лидеров продаж - Apple и Samsung - в торговой сети "Цитрус"

Торговая сеть "Цитрус" распродала первую партию смартфонов за пять дней.

Новый китайский бренд смартфонов Realme, продукция которого поступила в продажу в украинской торговой сети «Цитрус» с 4 марта, потеснил прежних лидеров рынка - Apple, Samsung и Xiaomi, и стал ведущей позицией в портфеле компании.

Об этом сообщила пресс-служба «Цитрус». «Буквально сразу же после старта продаж в «Цитрус» произошел невероятный рост продаж по данному бренду… Первая неделя продаж показала, что Realme количественно опередил Apple, Samsung и Xiaomi, став брендом номер один в портфеле компании. А модель Realme 5 pro с промо ценой 4999 грн стала номером один в рейтинге продаж смартфонов», - говорится в сообщении.

Так, по данным пресс-службы, первая партия смартфонов Realme была распродана за пять дней. Также за этот период компания распродала всю партию беспроводных наушников TWS Buds Air, которые по популярности приблизились к лидеру рынка по продажам - AirPods 2.

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«Мы планировали войти в ТОП-3 брендов в Украине к концу года. Думаю, такими темпами мы достигнем цели уже во втором квартале, опередив Huawei, Honor, OPPO, Vivo, ZTE, Sony и других игроков. Уже в апреле на рынке появится фитнес-трекер Realme Band, который станет серьезным соперником Xiaomi Mi Band 4», - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу «Цитрус» Дмитрия Демидова.

Согласно сообщению, во втором квартале 2020 года в сети «Цитрус» будут также представлены смарт-телевизоры и смарт-часы бренда Realme.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2020 года торговая сеть «Цитрус» вывела на украинский рынок смартфоны нового китайского бренда Realme, среди которых представлены модели: Realme C2, Realme 5 Рro, Realme ХТ, а также флагманская модель компании - Realme X2 Pro. Помимо смартфонов, компания Realme через официального дистрибьютора «Цитрус» вывела на украинский рынок беспроводные наушники и портативные батареи.

Компания «Цитрус» была создана в 2000 году. По состоянию на сегодня она имеет сеть из 58 магазинов в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Николаеве, Измаиле, Черноморске и Краматорске, а также интернет-магазин.