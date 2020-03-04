Торговая сеть «Цитрус» презентовала линейку китайских бюджетных смартфонов Realme

Продажи смартфонов Realme стартовали в Украине с 4 марта.

Торговая сеть «Цитрус» вывела на отечественный рынок линейку бюджетных смартфонов китайской компании Realme, продажи которых стартовали в Украине с 4 марта, сообщил директор по маркетингу «Цитрус» Дмитрий Демидов в ходе презентации нового бренда.

«Сегодня на рынке смартфонов очень жесткая конкуренция, но мы нашли лучший продукт - топ за свои деньги. При этом, сам бренд не рационально безликий, а активно выступает за свободу самовыражения, что очень откликается в сердце «Цитрус», - сказал Демидов.

По словам Джинна Сюй - главы отдела маркетинга компании Realme в Украине, китайский бренд был основан в мае 2018 года, и за это время получил статус самой быстрорастущей компании на мировом рынке смартфонов. На сегодня гаджеты Realme представлены более чем в 65 тыс. магазинов в 27 странах мира. Количество пользователей смартфонов Realme составляет более 25 млн, при этом, 65% из них моложе 25 лет. Помимо телефонов, китайская компания производит также наушники, фитнес-трекеры, смарт-часы и одежду.

«Наша цель - выйти за рамки обыденного, в наших продуктах мы стремимся достичь максимальной производительности в каждом ценовом сегменте. Мы предлагаем нашим клиентам лучшее сочетание производительности, дизайна и цены», - отметил Сюй.

Как добавили представители торговой сети «Цитрус», в Украине будут представлены: бюджетный смартфон Realme C2 за 2800 грн, среднебюджетные смартфоны Realme 5 Рro по цене 5000 грн и Realme XT - 7500 грн, а также флагманская модель компании - Realme X2 Pro за 12 тыс. грн, которая обладает 90-герцовым AMOLED-дисплеем, быстрой зарядкой за 35 минут, усовершенствованной системой охлаждения и квадро-камерой с главным модулем на 64 мегапикселя.

Помимо смартфонов, компания Realme через официального дистрибьютора «Цитрус» вывела на украинский рынок фитнес-трекеры, беспроводные наушники и портативные батареи. Также в 2020 году компания планирует расширить свой ассортимент на отечественном рынке smart-часами и smart-телевизорами.

Справка УНИАН. Компания «Цитрус» была создана в 2000 году. По состоянию на сегодня она имеет сеть из 58 магазинов в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Николаеве, Измаиле, Черноморске и Краматорске, а также интернет-магазин.