Oppo презентовала свои флагманские смартфоны (фото)

В частности, представлен флагманский смартфон Oppo Find X2. Snapdragon 865, 3K, 120 Гц, 65 Вт, 60-кратный зум. Это первый подобный смартфон на рынке

Компания Oppo сегодня представила свои флагманские смартфоны Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro.

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Oppo Find X2 построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 865 и оснащен модемом для работы в сетях пятого поколения.

Его экран имеет диагональ 6,67 дюйма при разрешении 3168 х 1440 пикселей, при этом максимальная частота обновления изображения составляет 120 Гц. Это первый подобный смартфон на рынке, пишет ixbt.com.

Смартфон получил 12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5, а также 256 ГБ энергонезависимой флэш-памяти UFS 3.0,

В основной камере установлено всего три датчика изображения, включая главный разрешением 48 Мп оптического формата 1/2". Диафрагма объектива равна F/1,7. В камере реализована система оптической стабилизации изображения. Дополнительно установлены сверхширокоугольная камера разрешением 12 Мп (у Oppo Find X2 Pro этот модуль имеет разрешение 48 Мп), а также телевик разрешением 13 Мп. Он обеспечивает 10-кратный гибридный и 60-кратный цифровой зум. Макросъемка допустима с расстояния от 3 см. Фронтальная камера разрешением 32 Мп врезана в левый верхний угол экрана.

Oppo Find X2 оснащен аккумулятором емкостью 4200 мА•ч, а также поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт. У Oppo Find X2 Pro аккумулятор имеет емкость 4260 мА•ч.

Смартфон оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев, модулем NFC и стереодинамиками. Oppo Find X2 имеет защиту IP54, а Oppo Find X2 защищен в соответствии с описанием степени IP68.

Из коробки смартфон работает под управлением Android 10 с графической оболочкой ColorOS 7.1. Цена составляет 999 и 1199 евро, в продаже новинки появятся в мае.