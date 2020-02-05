Instagram приносит больше четверти общей выручки Facebook - Bloomberg

В последний раз Facebook делилась статистикой о количестве пользователей Instagram в 2018 году, когда оно превысило 1 миллиард.

Ранее Google раскрыл данные о выручке YouTube, поскольку видеосервис обеспечивает немалую часть рекламных доходов компании, и в последнем финансовом отчете Alphabet появилась соответствующая запись - в 2019 году сервис принес более 15 миллиардов долларов (11% от всего рекламного дохода Google).

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Теперь же появились не менее интересные данные о рекламной выручке популярной социальной сети Instagram, принадлежащей Facebook", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Facebook не раскрывает рекламную выручку Instagram в отчетности, ее оценили аналитики Bloomberg.

По данным Bloomberg, Instagram принес Facebook куда больше рекламной выручки, чем YouTube для Google. Оценка Bloomberg - 20 миллиардов долларов, что соответствует 28,6% совокупной выручки Facebook за 2019 год (70 миллиардов долларов).

Финансовый директор Google Рут Порат отказалась раскрыть часть рекламного дохода, которую YouTube выплачивает создателем контента, из-за чего сложно оценить выгодность сервиса. В то же время Instagram в силу специфики бизнес-модели может оказаться куда рентабельнее YouTube, который делится большей частью своих рекламных доходов с создателями и, вероятно, тратит гораздо большие суммы на поддержку и развитие инфраструктуры в силу ориентированности на потоковое видео.

В Facebook отказались комментировать оценку Bloomberg. Как отмечалось выше, Facebook пока ни разу не раскрывала данные о выручке Instagram и перестала делиться данными о количестве пользователей соцсети. В последний раз Facebook делилась статистикой о количестве пользователей Instagram в 2018 году, когда оно превысило 1 миллиард.

Учитывая популярность Instagram, в этом нет ничего удивительного в этом показателе, но он все равно впечатляет. Особенно на фоне того, что Facebook купила Instagram в 2012 году очень выгодно. Изначально говорилось о сумме сделки 1 миллиард долларов, но в итоге покупка сервиса обошлась Цукербергу еще дешевле - 715 миллионов долларов. С тех пор стоимость сервиса Instagram выросла более чем в 100 раз - до 100 миллиардов долларов (по оценке того же Bloomberg).