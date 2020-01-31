Новый флагман Samsung получит Super ISO - СМИ

Смартфон получит не только космический зум и суперразрешение, но и Super ISO.

11 февраля состоится мероприятие Galaxy Unpacked, на котором будут представлены флагманские смартфоны Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra, а также сгибающийся смартфон Samsung Galaxy Z Flip.

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Уже известно, что флагманский смартфон Galaxy S20 Ultra будет оснащен основной камерой разрешением 108 Мп, 10-кратным оптическим и 100-кратным оптическим зумом, который получил маркетинговое название Space Zoom.

Как пишет ixbt.com, теперь же появились сведения о том, что новый флагман получит запредельные значения ISO, которые позволят делать качественные фотографии даже в ночное время суток. Samsung Electronics подала заявку на товарный знак Super ISO в Великобритании. Данная торговая марка, судя по описанию, относится к устройствам 9 категории, куда входят датчика изображения для смартфонов, датчики изображения для видеокамер, компьютерное программное обеспечение для обработки цифровых изображений.

В прошлом году камера Samsung Galaxy S10 получила диапазон ISO от 50 до 800. Это немного, учитывая, что Sony Xperia 1 получил впечатляющий диапазон ISO от 64 до 3200. Точное максимальное значение ISO для Galaxy S20 Ultra пока не сообщается, но очевидно, что смартфон должен стать одним из лучших в рейтинге DxOMark в этом году.