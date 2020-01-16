Google Phone может начать поддерживать запись телефонных разговоров

Приложение Google Phone в настоящее время является приложением для набора номера по умолчанию на устройствах, включая модели Pixel и Android One.

Код, добавленный в последнюю версию приложения Google Phone, позволяет предположить, что в будущем в приложении появится встроенная поддержка записи телефонных разговоров.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Соответствующие новшества были обнаружены в коде, который появился в новой версии приложения, загруженном на Pixel 4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в приложении для набора номера появились новые ресурсы, совместимые с функцией записи вызовов. Приложение Google Phone в настоящее время является приложением для набора номера по умолчанию на устройствах, включая модели Pixel и Android One.

Судьба функции записи телефонных разговоров на Android достаточно сложная и неоднозначная. Раньше многие приложения для звонков поддерживали такую функцию посредством официального API. Но в версии Android 6.0 Marshmallow этот API был удалён. Тем не менее, в сторонних приложения эта функция всё ещё встречалась. Сравнительно недавно, вместе с впуском версии операционной системы Android 9 Pie, компания Google дополнительно устранила обходные пути, которые разработчики приложений использовали, чтобы продолжать предлагать функцию записи телефонных разговоров. Однако и после этого в некоторых устройствах с Android 9 всё ещё можно было воспользоваться этой функцией. В основном, это встречалось на специфических для OEM-сборщиков версиях приложений для звонков или устройствах с рут-доступом.

И хотя были сообщения, что Google работает над тем, чтобы вернуть в Android широко доступную функциональность записи телефонных разговоров, но "последствия для безопасности и конфиденциальностизх" не позволили ей внедрить такую возможность в Android 10. Проблема в данном случае состоит в том, что существует различное законодательство, регламентирующее запись телефонных разговоров. Требования и разрешения отличаются не только в разных странах, но даже и в различных штатах в США. В то время как в некоторых местах один человек может записать разговор, не сообщая об этом другому участнику общения, в других регионах требуется согласие обоих участников разговора. И хотя добавление функции записи телефонных разговоров в приложение Google Phone не изменит закон, но такой шаг может упростить запись в тех странах и регионах, где ограничения менее строгие или вовсе отсутствуют.

Хотя добавление нового кода может говорить, что функция записи телефонных разговоров появится на устройствах Pixel и Android One, источник предполагает, что она может быть ограничена лишь смартфонами Xiaomi. На такое предположение наталкивает тот факт, что код в приложении появился вскоре после того, Xiaomi заявила, что в Европе она перейдёт на использование приложения Google Phone вместо собственного номеронабирателя из MIUI.