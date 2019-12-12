Vivo выпустила смартфон на флагманском чипе за 340 долларов

Новое устройство получило 128 ГБ памяти UFS 3.0 и 12 ГБ оперативной памяти.

Китайский бренд Vivo выпускает в продажу бюджетный флагман iQOO Neo 855 Racing Edition, построенный на высокопроизводительном чипсете Snapdragon 855 Plus.

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Как сообщает ixbt.com, первые покупатели смогут приобрести устройство всего за 340 долларов. За эту цену производитель фактически предлагает разогнанную версию смартфона Vivo iQOO Neo 855.

Новое устройство получило 128 ГБ памяти UFS 3.0 и 12 ГБ оперативной памяти, 6,38-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FHD+ и аккумулятор емкостью 4500 мА•ч с поддержкой 33-ваттной зарядки.

В основной камере установлены датчики на 12, 8 и 2 Мп, фронтальная камера имеет разрешение в 16 Мп.

Кроме того, смартфон поставляется в новом цветовом варианте Electro-Mint.

Ранее компания Huawei официально представила свои недорогие флагманы — Huawei Nova 6 5G и Nova 6. Стоимость новинок стартует с отметки $455.