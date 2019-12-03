Оператор "Киевстар" жалуется на безнаказанность воров телеком-оборудования в Украине

В настоящее время кража и порча телеком-оборудования считаются мелкими правонарушениями.

Злоумышленники, занимающиеся кражей телекоммуникационного оборудования в Украине, остаются безнаказанными, несмотря на то, что зачастую полиция ловит их на месте преступления, сообщил глава отдела корпоративной безопасности одного из крупнейших украинских операторов сотовой связи «Киевстар» Руслан Шпак.

«Есть личности, которых задерживали в течение года более 20 раз на краже кабеля в одном и том же районе города. Для полиции – они желанные гости. Их доставляют в райотдел, идентифицируют. Что происходит дальше, не знаю. Но вскоре их снова задерживают на месте преступления», - сказал он.

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По словам Шпака, в настоящее время кража и порча телеком-оборудования считаются мелкими правонарушениями, и, даже если дело доходит до суда, злоумышленники отделываются легким испугом и небольшим штрафом.

К тому же, как отмечает Шпак, нежелание правоохранителей браться за расследование подобных дел объясняется статистикой раскрытия преступлений.

«Когда следователю приходится одновременно вести 200-400 дел, он, прежде всего, берется за раскрытие тяжелых преступлений, потому что они на особом контроле», - пояснил эксперт.

По данным украинских телеком-операторов, хуже всего раскрытие подобных инцидентов просходит в Запорожской, Киевской, Днерпопетровской и Одесской областях.

Как сообщал УНИАН, убытки украинских телеком-операторов в результате краж кабеля и оборудования с 2015 года превысили 1,5 млрд грн. В результате повреждения телеком-инфраструктуры, связи могут лишаться целые населенные пункты и города.

Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Акционером «Киевстара» является холдинг VEON (до 2017 года VimpelCom). Компания VEON работает на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки, а ее акции находятся в свободном обращении на бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).