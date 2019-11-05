Как Apple Watch, но дешевле: Xiaomi представила свои первые смарт-часы

Стоимость нового гаджета составит около 185 долларов.

Китайская компания Xiaomi официально анонсировала смарт-часы Mi Watch, которые станут первым подобным гаджетом этого производителя.

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Как сообщает Wareable, Mi Watch будет поддерживать технологии LTE, NFC и GPS, оснащаться AMOLED дисплеем с диагональю в 1.78 дюйма и работать на чипсете Qualcomm's Snapdragon 3100.

Программной платформой новинки станет Wear OS с дополнительной оболочкой от Xiaomi.

Дизайн Mi Watch открыто копирует популярные Apple Watch, повторяя их форму, расположение кнопки, динамика и микрофона.

При этом, разработчики обещают, что батарея на 570 мАч позволит Mi Watch «прожить» на одном заряде 36 часов – дольше, чем у аналога от Apple.

Стоимость нового гаджета составит около 185 долларов. Mi Watch уже доступны для предзаказа, а фактические поставки начнутся 11 ноября.

Напомним, В Китае состоялась презентация новинок Xiaomi. Центральное место в ней занял новый смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro.