Microsoft показала складной планшет с двумя экранами: что в нем интересного (видео)

Размер каждого экрана — девять дюймов, и в сложенном виде он похож на большой металлический блокнот Moleskine.

Корпорация Microsoft на презентации в Нью-Йорке представила планшет Surface Neo с двумя экранами.

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Размер каждого экрана — девять дюймов, и в сложенном виде он похож на большой металлический блокнот Moleskine, отмечает The Verge.

Neo работает на Windows 10X, специальной операционной системе для устройств будущего — например, оснащенных складывающимся экраном. Сценарии использования планшета будет определять сам пользователь: он может открыть либо одно приложение на оба экрана, либо отдельные на каждой половине. Для устройства специально разработали клавиатуру размером с половину от одной из половинок. Чтобы она заработала, достаточно положить ее на экран.

Microsoft обещает начать продажи через год, к Рождеству 2020 года. Ни цену, ни технические характеристики устройства компания не раскрыла.

Вместе с Surface Neo были представлены беспроводные наушники Surface Earbuds, главным преимуществом которых была заявлена совместимость с Microsoft Office, пишет meduza. Например, можно будет переключать слайды на презентации прикосновением к наушникам, а встроенный переводчик в режиме реального времени может слушать и переводить с одного из 60 языков. Одной зарядки беспроводного кейса хватает, чтобы наушники играли 24 часа. Цена наушников — 249 долларов.

Также Microsoft анонсировала линейку ноутбуков Surface Laptop 3 с функцией быстрой зарядки — они могут зарядиться на 80% за час. Две версии, на 13,5 и 15 дюймов, различаются процессорами. В первых стоит процессор Intel десятого поколения на четыре ядра, во второй — новый процессор AMD Ryzen Surface Edition. The Verge отмечает, что 15-дюймовая версия хорошо справляется с редактированием фото, 3D-моделей и даже несложным монтажом видео, но это все же не игровой ноутбук. Версия на 13,5 дюймов стоит 999 долларов, на 15 дюймов — 1199 долларов.

Еще одна новинка, планшет Surface Pro X, работает на базе нового процессора Microsoft SQ1, разработанного совместно с Qualcomm. За счет этого производительность стала в три раза выше, чем в Surface Pro 6, отмечают в компании. Также Microsoft подчеркивает, что рамки у планшета стали меньше, чем у любого другого устройства в этом классе. У Surface Pro X сменный жесткий диск, поддержка быстрой зарядки и полноценная Windows. К устройству прилагается стилус Surface Pen Slim. Цена — 999 долларов.