Samsung представила флагманский мобильный чип со встроенным 5G-модемом (видео)
Южнокорейская компания Samsung Electronics представила новую однокристальную систему Exynos 980, которая стала ее первым мобильным чипом со встроенным модемом 5G.
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Как сообщает ITC, новый чип будет занимать меньше места, чем любая платформа с отдельным модемом. В последнее время Samsung использовала в своих устройствах чипы Exynos 9820 или Snapdragon 855, дополненные внешними 5G-модемами.
Exynos 980 производится по техпроцессу 8 нм, как и платформа Exynos 9820, используемая в смартфонах Galaxy S10.
Новый чип включает в себя два высокопроизводительных ядра Cortex-A77 с частотой 2,2 ГГц и четыре экономичных Cortex-A55 на 1,8 ГГц, а также графический процессор Mali-G76. Кроме того он получил интегрированный нейронный процессор (NPU), отвечающий за ускорение обработки задач искусственного интеллекта.
Помимо этого, в конфигурацию чипа входит высокопроизводительный процессор обработки изображений, поддерживающий камеры разрешением до 108 Мп, многомодульные конфигурации из пяти камер и возможность обработки данных одновременно с трех фотомодулей.
Samsung планирует начать серийное производство Exynos 980 до конца этого года. Анонсы первых смартфонов с этим чипом вполне логично ждать на выставке CES 2020.
Ранее Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A90 5G с поддержкой 5G.