Samsung представила флагманский мобильный чип со встроенным 5G-модемом (видео)

В конфигурацию чипа входит мощный процессор обработки изображений, поддерживающий камеры разрешением до 108 Мп.

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила новую однокристальную систему Exynos 980, которая стала ее первым мобильным чипом со встроенным модемом 5G.

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Как сообщает ITC, новый чип будет занимать меньше места, чем любая платформа с отдельным модемом. В последнее время Samsung использовала в своих устройствах чипы Exynos 9820 или Snapdragon 855, дополненные внешними 5G-модемами.

Exynos 980 производится по техпроцессу 8 нм, как и платформа Exynos 9820, используемая в смартфонах Galaxy S10.

Новый чип включает в себя два высокопроизводительных ядра Cortex-A77 с частотой 2,2 ГГц и четыре экономичных Cortex-A55 на 1,8 ГГц, а также графический процессор Mali-G76. Кроме того он получил интегрированный нейронный процессор (NPU), отвечающий за ускорение обработки задач искусственного интеллекта.

Помимо этого, в конфигурацию чипа входит высокопроизводительный процессор обработки изображений, поддерживающий камеры разрешением до 108 Мп, многомодульные конфигурации из пяти камер и возможность обработки данных одновременно с трех фотомодулей.

Samsung планирует начать серийное производство Exynos 980 до конца этого года. Анонсы первых смартфонов с этим чипом вполне логично ждать на выставке CES 2020.

Ранее Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A90 5G с поддержкой 5G.