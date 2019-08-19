Трамп заявил, что не хочет вести бизнес с китайской Huawei

Ранее СМИ сообщали, что США продлят выданную Huawei временную лицензию на закупку материалов у американских компаний.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он не хочет, чтобы США вели дела с китайской компанией Huawei – несмотря на то, что администрация изучает целесообразность продления льготного периода для компании.

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Ожидается, что Министерство торговли США продлит отсрочку, предоставленную Huawei Technologies, которая позволяет китайской компании закупать необходимые материалы у американских компаний, чтобы она могла обслуживать существующих клиентов. Об этом сообщили в пятницу Reuters и другие медиа, передает “Голос Америки”.

Выданная Huawei «временная генеральная лицензия» будет продлена на 90 дней, сообщило Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Перед вылетом в Нью-Джерси в воскресенье Трамп заявил журналистам, что он выступает против деловых контактов с Huawei по соображениям национальной безопасности.

«В данный момент становится все более вероятным, что мы не будем вести бизнес (с Huawei — ред.), – сказал Трамп. – Я не хочу вести бизнес совсем, потому что это угроза национальной безопасности, и я считаю, что СМИ подают это немного иначе».

По его словам, для небольших элементов бизнеса Huawei может быть сделано исключение из широкого запрета, но это будет «очень сложно». Он не сказал, продлит ли его администрация «временную генеральную лицензию».

Ранее в воскресенье глава Национального экономического совета Ларри Кадлоу заявил, что министерство торговли продлит процесс лицензирования Huawei на три месяца в качестве жеста «доброй воли» на фоне более широких торговых переговоров с Китаем.

«Мы дадим передышку нашим собственным компаниям на три месяца», – заявил Кадлоу, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.