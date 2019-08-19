На Samsung Galaxy S11 поставят 108-мегапиксельную камеру

Смартфон сможет делать снимки разрешением 27 Мп с двукратным зумом.

Смартфон Samsung Galaxy S11, который носит кодовое название Picasso, получит существенные изменения в области основной камеры.

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Это флагманский смартфон, в который будет встроен 108-мегапиксельный датчик изображения. Впрочем, последний изначально дебютирует в Xiaomi Mi Mix 4, о чем уже сообщили разработчики, передает ixbt.com.

Ранее инсайдеры сообщали, что после выхода Xiaomi Mi Mix 4 этой осенью он в течение нескольких месяцев будет оставаться единственным на рынке смартфоном, который оснащен 108-мегапиксельной камерой. И это логично, если учесть, что новые смартфоны линейки Samsung Galaxy S выходят в феврале-марте.

Новый датчик изображения Samsung позволит делать снимки разрешением 12 032 x 9024 пикселей. В своем сообщении, описывающем новый сенсор, Xiaomi заявляет, что огромное количество пикселей позволит пользователям захватывать изображения, которые можно будет распечатать на рекламный билборд. «Те, кто любит фотографировать, смогут не только делать более детальные снимки, но и лучше использовать свое воображение и креативность с помощью этого датчика».

Также заявлено, что новый датчик изображения позволит делать качественные снимки разрешением 27 Мп при двукратном оптическом приближении. зумом. Источник добавляет, что камера Samsung Galaxy S11 будет оснащена 10-кратным оптическим зумом.