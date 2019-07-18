Instagram не будет показывать, сколько лайков под фото

Администрация Instagram считает, что соцсети могут психологически травмировать молодых людей.

Instagram запустит обновление, которое будет скрывать число лайков под фотографиями.

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Об этом сообщает Liga.net.

"Новшество начнут тестировать сначала в нескольких странах - Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Италии, Японии и Бразилии", - говорится в сообщении.

В данный момент пользователи Instagram видят общее количество людей, которым понравилось фото или пост. В новой пробной версии будет показываться только имя последнего пользователя, лайкнувшего пост, а дальше под сообщением будет указываться "и другие".

Скрывать число лайков администрация соцсети решила из-за опасений, что социальные платформы могут способствовать низкой самооценке и психологически травмировать молодых людей.

"Мы надеемся, что этот тест снимет давление на пользователей из-за того, сколько лайков получит сообщение, чтобы вы могли сосредоточиться на том, чтобы делиться тем, что вам нравится", - говорится в заявлении директора по политике Facebook в Австралии и Новой Зеландии Миа Гарлик.

По ее словам, цель обновления в том, чтобы пользователи чувствовали себя менее зависимыми от постронних оценок. В Instagram подчеркнули, что новая функция не повлияет на инструменты измерения для бизнеса. Пользователи смогут увидеть список людей, которым понравился контент, просто нажав на него.