Рассекречены параметры одного из самих тонких смартфонов - Lenovo Z6

Масса аппарата составит всего 159 г, толщина — 7,97 мм.

Смартфон Lenovo Z6 будет представлен уже через два дня. Но уже сейчас известно о нём немало, так как сама Lenovo чуть ли не каждый день раскрывает детали о грядущем аппарате.

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Теперь же появилось изображение всего смартфона, и буквально все его параметры, пишет ixbt.com.

Итак, Z6 получит дисплей OLED диагональю 6,4 дюйма разрешением Full HD с каплевидным вырезом и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Сердцем будет служить SoC Snapdragon 730. Оперативной памяти у аппарата будет 8 ГБ (LPDDR4X), флэш-памяти — 128 ГБ (UFS 2.1).

Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой 15-ваттной быстрой зарядки. Масса аппарата составит всего 159 г, толщина — 7,97 мм. То есть это самый лёгкий среди смартфонов с таким аккумулятором и один из самых тонких.

Фронтальная камера будет 16-мегапиксельной, а в основной тройной будут датчики разрешением 24, 8 и 5 Мп. Также Lenovo говорит о качественных материалах корпуса и качественном звуке. Цена смартфона неизвестна.