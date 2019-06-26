LG представила новую линейку смартфонов (фото)

LG хочет пойти по стопам Samsung и попробовать конкурировать с Xiaomi и другими брендами, предлагающими недорогие смартфоны с отличными параметрами.

Компания LG представила новую линейку смартфонов LG W. Линейка стартовала в Индии, где будет продаваться исключительно онлайн.

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LG хочет пойти по стопам Samsung и попробовать конкурировать с Xiaomi и другими брендами, предлагающими недорогие смартфоны с отличными параметрами, пишет ixbt.com.

Пока представлено три модели: W10, W30 и W30 Pro. Первые две очень похожи между собой и отличаются в основном лишь камерами и экранами.

В основе W10 и W30 лежит SoC MediaTek Helio P22, и именно к платформе у многих могут быть претензии. Младшая модель получила дисплей диагональю 6,2 дюйма, старшая — 6,26 дюйма. Разрешение у обеих моделей — HD+, при этом младшая получила «чёлку», а старшая — каплевидный вырез.

Аккумуляторы и там, и там имеют ёмкостью 4000 мА·ч, так что с автономностью всё должно быть отлично. Оперативной и флэш-памяти у смартфонов 3 и 32 ГБ соответственно. W10 получил фронтальную камеру разрешением 8 Мп, а также основную с датчиками разрешением 13 и 5 Мп. У W30 фронтальная имеет разрешение 16 Мп, а три датчика основной — 12, 13 и 2 Мп.

Что касается W30 Pro, о нём пока меньше данных, но известно, что он получил SoC Snapdragon 632, что уже намного интереснее.

Самое главное — цены. W10 стоит 130 долларов, W30 — 145 долларов, а вот цена W30 Pro пока не объявлена. Для сравнения, Redmi Note 7 и Samsung Galaxy M10 в Индии стартуют со 115 долларов.