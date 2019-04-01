Смартфоны есть у 55% украинцев, среди молодежи - 92% (инфографика)

Среди представителей поколения «60+» — только 12%.

В Украине количество владельцев смартфонов выросло до 55% против 7% в 2011 году.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

"Более половины украинцев (55%) имеют такой девайс, как смартфон, тогда как 45% все еще им не обзавелись. Следует отметить, что еще в 2011 г. смартфоном или коммуникатором владели лишь 7% жителей Украины, а в 2013 г. – 11%", - отметили в компании.

Отмечается, что наличие или отсутствие у украинцев смартфона в большей мере обусловлено возрастом и практикой пользования соцсетями, значительно меньше местностью проживания и практически не зависит от пола.

Так, согласно опросу, среди молодежи до 30 лет смартфоном владеют 92%, а среди представителей поколения «60+» — только 12%. Среди пользователей соцсетей имеют смартфон 88%, а среди не пользователей – 19%. Среди городских жителей владеют смартфонами более половины (58%), а среди сельских – чуть менее половины (48%).

В 2013 году список бытовых приборов, без которых украинцы не смогли бы обходиться, возглавил мобильный телефон или смартфон. В 2019 году более половины владельцев смартфонов в Украине уже не могут представить свою жизнь без данного гаджета (57%), тогда как 39% — все еще смогли бы обходиться без смартфона.

Не представляют жизнь без смартфона более двух третей украинской молодежи (69%) и каждый второй владелец смартфона поколений «60+» и «сорокалетних» (по 50%), а среди «пятидесятилетних» таких меньше всего – 44%. Также не смогли бы без смартфона две трети пользователей соцсетей (61%) и только чуть более трети не пользователей (38%).

Опрос проводился в период с 13 по 21 февраля 2019 года. Опрошено 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше.

Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь).

Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,2%.