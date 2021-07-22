Законом вводится возможность получения потребителем эксплуатационных документов и гарантийных обязательств в электронном виде на официальном веб-сайте производителя.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 7 закона Украины "О защите прав потребителей" касательно гарантийных обязательств в электронном виде".

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом вводится возможность получения потребителем эксплуатационных документов и гарантийных обязательств в электронном виде на официальном веб-сайте производителя. Речь идет о паспорте или любом другом документе на технически сложные бытовые товары, который прилагается к ним.

В пресс-службе подчеркнули, что принятие закона актуально, поскольку сегодня потребители покупают все больше товаров через интернет-магазины, и многие компании предлагают регистрацию в личных кабинетах с целью эффективной коммуникации с ними и предоставления доступа к эксплуатационным документам.

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Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Закон о гарантийных обязательствах в электронном виде

Верховная Рада 1 июля приняла законопроект, который предусматривает возможность для потребителей получать эксплуатационные документы в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров.

"Мы предлагаем сделать гарантии на бытовую технику в электронном виде. Это – безбумажная экономика, цифровая экономика. Кроме этого, это одна из просьб компаний, в частности, Apple, чтобы перевести это в современный электронный вид", - сказал народный депутат Егор Чернев.

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Автор: Светлана Закелова