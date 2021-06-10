В Пенсионном фонде отметили, что введение электронных больничных упрощает оформление временной нетрудоспособности.

С июня в Украине начался переходный период введения электронных больничных, который продлится до конца августа 2021 года.

Как сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в течение этого времени граждане имеют возможность получить как электронный, так и бумажный листок нетрудоспособности.

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«Согласно действующему законодательству, электронный реестр листков нетрудоспособности формирует и ведет Пенсионный фонд Украины. Электронный больничный формируется в электронном реестре листков нетрудоспособности на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ у работодателя есть доступ к информации об электронных листках нетрудоспособности сотрудников, работающих по основному месту работы, в частности, номер больничного, дата его открытия и закрытия. Работодатель автоматически получает необходимую информацию для начисления средств, в частности, о продолжительности страхового стажа работников, формирует заявление-расчет и осуществляет выплату.

«Введение электронных больничных упрощает оформление временной нетрудоспособности, сокращает время от оформления до начисления пособия, делает невозможным злоупотребления при обращении листков нетрудоспособности и минимизирует применение штрафных санкций за возможные ошибки в оформлении листков нетрудоспособности», - отметили в ПФУ.

Введение электронных больничных в Украине

В феврале Верховная Рада одобрила постановление об обеспечении функционирования электронного реестра листков нетрудоспособности.

31 марта Кабинет министров принял постановление, благодаря которому Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения смогут запустить электронные больничные.

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Автор: Екатерина Жирий