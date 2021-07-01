Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который предусматривает возможность для потребителей получать эксплуатационные документы в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие за основу законопроекта №4185 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" в отношении гарантийных обязательств в электронном виде" проголосовали 330 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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В целом законопроект поддержали 335 депутатов.
Как сообщил народный депутат Егор Чернев, законопроект предусматривает, что при желании потребители смогут получать документы как в бумажном, так и в электронном виде.
«Мы предлагаем сделать гарантии на бытовую технику в электронном виде. Это – безбумажная экономика, цифровая экономика. Кроме этого, это одна из просьб компаний, в частности, Apple, чтобы перевести это в современный электронный вид", - сказал он.
Офис Apple в Украине
30 июня американская технологическая компания Apple открыла офис в Украине, что позволит ей напрямую ввозить технику в страну.
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