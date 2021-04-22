Первый киевский машиностроительный завод (завод «Большевик») будет приватизироваться в качестве земельного участка площадью 35 гектаров с многомиллионными долгами.
Об этом во время онлайн-конференции заявил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.
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"Это уже, к сожалению, не завод, а территория, 35 гектаров с корпусами, которые сдаются в аренду", - сказал он.
По его словам, некоторое оборудование там ещё работает, а в процессе приватизации с участием советников проведен осмотр всего оборудования, которое задействовано в производстве и которое не задействовано, но может понадобиться "Укроборонпрому".
"Мы сформировали перечень, и всё ценное и необходимое будет передано, а объект будет продаваться как территория с долгами 500 млн грн за землю, с налогами, с задолженностью по зарплате и так далее", - сказал он.
Завод "Большевик"
Завод основан в 1882 году предпринимателями-чехами Я. Гретером и И. Криванеком под названием «Киевский чугунолитейный и механический завод». Выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины.
В 1888 году был оформлен как акционерное общество «Киевский машиностроительный завод Гретера, Криванека и К°», которое в 1890 году приступило к строительству (на той же территории) нового завода. Стал крупнейшим машиностроительным предприятием города. Производил оборудование для сахарных заводов, паровые котлы, насосы и т. п.
В 1896 году на Нижегородской ярмарке заводу присуждена Золотая медаль за паровую машину.
В 1919 году после национализации завод получил название "Первый государственный киевский машиностроительный завод", впоследствии получил название ПАО "Научно-производственное предприятие „Большевик“.
10 мая 2018 года изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод" (АО "ПКМЗ").
Что этому предшествовало
- После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации.
- 30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.
- 23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.
- Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причем львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.
- 4 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.
- 25 февраля 2021 года Верховный суд вернул в государственную собственность киевский завод "Большевик".
- Первые аукционы по продаже объектов большой приватизации в Украине должны пройти этим летом, о чём заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
- По его информации, среди приоритетных объектов: «Объединенная горно-химическая компания», «Президент Отель» и Первый киевский машиностроительный завод «Большевик».
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