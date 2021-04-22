Предприятие планируют приватизировать этим летом.

Первый киевский машиностроительный завод (завод «Большевик») будет приватизироваться в качестве земельного участка площадью 35 гектаров с многомиллионными долгами.

Об этом во время онлайн-конференции заявил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

Читайте такжеВерховный суд вернул в госсобственность завод "Большевик"

"Это уже, к сожалению, не завод, а территория, 35 гектаров с корпусами, которые сдаются в аренду", - сказал он.

По его словам, некоторое оборудование там ещё работает, а в процессе приватизации с участием советников проведен осмотр всего оборудования, которое задействовано в производстве и которое не задействовано, но может понадобиться "Укроборонпрому".

"Мы сформировали перечень, и всё ценное и необходимое будет передано, а объект будет продаваться как территория с долгами 500 млн грн за землю, с налогами, с задолженностью по зарплате и так далее", - сказал он.

Завод "Большевик"

Завод основан в 1882 году предпринимателями-чехами Я. Гретером и И. Криванеком под названием «Киевский чугунолитейный и механический завод». Выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины.

В 1888 году был оформлен как акционерное общество «Киевский машиностроительный завод Гретера, Криванека и К°», которое в 1890 году приступило к строительству (на той же территории) нового завода. Стал крупнейшим машиностроительным предприятием города. Производил оборудование для сахарных заводов, паровые котлы, насосы и т. п.

В 1896 году на Нижегородской ярмарке заводу присуждена Золотая медаль за паровую машину.

В 1919 году после национализации завод получил название "Первый государственный киевский машиностроительный завод", впоследствии получил название ПАО "Научно-производственное предприятие „Большевик“.

10 мая 2018 года изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод" (АО "ПКМЗ").

Что этому предшествовало

После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации.

30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причем львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

4 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

25 февраля 2021 года Верховный суд вернул в государственную собственность киевский завод "Большевик".

Первые аукционы по продаже объектов большой приватизации в Украине должны пройти этим летом, о чём заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его информации, среди приоритетных объектов: «Объединенная горно-химическая компания», «Президент Отель» и Первый киевский машиностроительный завод «Большевик».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц