Средняя заработная плата штатного работника в Украине в сентябре составляла 14,3 тыс. грн.

Работодатели предлагают среднюю зарплату для ТікТок-специалиста примерно 19 тыс. 600 грн по Украине, а по Киеву эта цифра составляет 29 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте кадрового портала Grc.uа.

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"Вакансии ТікТок. Количество по Украине – 17, из них 12 - по Киеву, это 71%. Среднюю заработную плату работодатель предлагает примерно – 19 тыс. 600 грн по Украине и по Киеву эта цифра составляет 29 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под ТікТок-специалистом работодатель может подразумевать ТікТок-продюсера, помощника блогера, direct-менеджера, комьюнити-менеджера, сторис-мейкера, визуал-менеджера и других.

"Если говорить о деятельности ТікТок-продюсера, то для этой должности нужно иметь навыки видеомонтажа, знать инструменты аналитики, разбираться в новых трендах и уметь оперативно внедрять их в профиль", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для должности помощника ТікТок-блогера – ассистента личного бренда – нужно иметь знания в сфере менеджмента, уметь вести деловую переписку и хорошо владеть Google-инструментами.

TikTok:

TikTok - китайское соцмедийное приложение для создания и распространения видео и онлайн-трансляций. Сервис запущен в сентябре 2016 года китайской компанией ByteDance. Это самая популярная платформа для коротких видео в Азии, которая распространилась на другие части мира и быстро набирает популярность.

Средняя зарплата в Украине:

По данным социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", треть украинцев хотела бы работать за рубежом.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2021 года выросла по сравнению с июлем 2020 года на 21,5% - до 14 тыс. 345 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2021 года выросла по сравнению с августом 2020 года на 22,3% - до 13 997 грн.

2 сентября 2021 года правительство Украины изменило порядок расчета средней зарплаты.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2021 года выросла по сравнению с сентябрем 2020 года на 18,7% - до 14 тыс. 239 грн.

Автор: Богдан Слуцкий