Монета является законным платежным средством, однако предназначена для коллекционирования или подарка.

Королевский монетный двор Великобритании в субботу, 26 июня, представил памятную монету, посвященную герцогу Эдинбургскому принцу Филиппу - супруга королевы Елизаветы II, умершему 9 апреля 2021 года.

Как сообщается на информационном веб-сайте государственного сектора Соединенного Королевства, новую пятифунтовую монету специально представили ко Дню вооруженных сил Великобритании в знак признания годам службы герцога на флоте и поддержки королевы.

На монете изображен портрет герцога в профиль, а также надпись: "Его Королевское Высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский 1921-2021". Отмечается, что дизайн создан известным художником Яном Рэнком-Бродли и лично одобрен герцогом Эдинбургским в 2008 году.

Королевский монетный двор также пообещал пожертвовать 50 000 фунтов стерлингов на премию имени герцога Эдинбургского, которую вручают за "важную общественную работу в Великобритании и за рубежом".

Монета является законным платежным средством, однако предназначена для коллекционирования или подарка, выпущена ограниченным тиражом и не будет поступать в общее обращение.

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Перевод: Катерина Комолова