Раньше президент Зеленский неоднократно называл это целью для себя и правительства.

Кабинет министров не отказывается от намерения вернуть в Украину всех желающих граждан, которые сегодня работают за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в зале парламента сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Конечно, мы будем работать по привлечению новых инвестиций, созданию новых рабочих мест, поскольку у нас довольно большое количество людей уже работают за рубежом. И, конечно, мы намерены, это прописано в программе правительства, и в программе президента Украины – мы намерены вернуть всех людей, которые хотят вернуться в Украину и иметь здесь достойную заработную плату", - сказал он.

Также премьер добавил, что сейчас в Украине улучшилась ситуация с безработными.

"На сегодня количество официально зарегистрированных безработных менее 300 тыс., а на начало карантина – 361 тыс. На сегодняшний день в фонде занятости существует около 70 тыс. вакансий... Правительством разрабатываются и предлагаются программы поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Шмыгаль.

Заявление Зеленского о заробитчанах:

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что ставит себе и правительству цель вернуть украинцев, которые из-за сложной экономической ситуации вынуждены работать за границей.

Средняя зарплата в Украине

По данным Госстата, средняя зарплата украинцев за год выросла почти на четверть и в июне составила 14 тыс. 313 грн.

Минимальная зарплата в Украине:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2021 года выросла, по сравнению с маем 2020 года, на 28,1% - до 13 тыс. 499 грн.

Ситуация с зарплатами в Украине:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляла 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

20 мая 2020 года Кабинет министров принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

Верховная Рада 25 августа 2020 года приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

В августе задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла на 0,6%%. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября текущего года выросла на 0,8% и составила 2,198 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,1% по сравнению с августом и на 1 октября составила 3,56 млрд грн.

Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.

28 октября 2020 года правительство приняло постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

28 октября 2020 года Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения долгов по заработной плате и денежному обеспечению.

По данным Государственной службы статистики средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2020 года выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% - до 11998 грн.

Украинцы за первый квартал 2021 года заработали 983,6 млрд грн, а потратили за аналогичный период на 83,4 млрд грн больше – 1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Дмитрий Шварц