Многие компании, которые все еще работают в России, застряли в процессе выхода. Российское правительство все больше его усложняет.

Более 1000 иностранных компаний объявили о выходе с российского рынка после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако по состоянию на конец 2023 года в Москве заявляют, что многие бизнесы не сдержали слова.

Данные Йельского университета показывают, что многие компании сокращают свою деятельность в России, но лишь треть проверенных корпораций полностью разорвали отношения с РФ. Там все еще работают 552 иностранные компании. Речь, в частности, идет о тех, кто значительно сократил свои инвестиции и деятельность, пишет Business Insider.

В то же время еще 502 корпорации свернули большинство своих операций в России, но оставили открытыми варианты возврата. Всего 535 компаний полностью вышли с российского рынка.

Видео дня

Киевская школа экономики (KSE) исследовала крупнейших налогоплательщиков в России, которые генерировали более 5 миллионов долларов годового дохода и в которых иностранцы владеют долей свыше 51%. Вывод – большинство иностранных компаний не покинули РФ.

Согласно данным, 1582 компании продолжают работать, а чуть менее 300 полностью вышли с российского рынка с февраля 2022 года.

К тому же замедляются темпы выхода из России. В Йельском университете утверждают, что в течение нескольких недель после полномасштабного вторжения наблюдался первоначальный порыв выхода, но он замедлился.

По данным KSE, хотя процент компаний, прекративших свою деятельность в России, резко вырос к середине апреля 2022 года, доля тех, кто покинул рынок или остался на рынке, не менялась в течение последних 15 месяцев.

Многие из самых известных имен уже ушли с рынка. Россию покинули такие известные бренды как Mcdonald'S и поставщик энергии BP. Однако иностранные компании, которые все еще работают в РФ, назвали ряд причин, чтобы не покидать рынок, включая операционные, этические и политические проблемы.

Многие компании застряли в процессе выхода с рынка. Российское правительство все больше усложняет этот процесс. Речь идет о требованиях платить пожертвования государству и продавать свои активы с большим дисконтом.

Недавно Кремль также объявил, что западные компании, которые хотят выйти из России, должны продать свои активы за российские рубли.

Компании, которые все еще работают в России, способствуют бурному развитию экономики страны во время войны. В третьем квартале по сравнению с прошлым годом валовой внутренний продукт РФ вырос на 5,5%, изменив падение на 3,5% за тот же период 2022-го.

Иностранный бизнес в РФ

Ранее УНИАН сообщал, что бельгийский газовый гигант Fluxys попал в список спонсоров войны. Основанием стало то, компания способствует экспорту российского сжиженного природного газа. Уплаченные Fluxys налоги, пополнят бюджет России на 800 миллионов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: