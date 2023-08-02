Банк не уйдет с российского рынка до 30 сентября, как это ранее планировалось.

Австрийская группа Raiffeisen сдвинула сроки выделения российского бизнеса до конца текущего года.

Такое заявление сделал CEO группы RBI Йоханн Штробль, отметив, что банк не уйдет с российского рынка до 30 сентября, как это ранее планировалось, сообщает российский "Интерфакс".

"Мы указывали 30 сентября как наиболее раннюю дату spin-off, и на сегодняшний день это представляется маловероятным. Я думаю, что мы получим больше информации в течение следующих пары недель, по крайней мере, это то, что мы ожидаем", - отметил Штробль.

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Вторжение в Украину и позиция Raiffeisen

Банк внесен в список международных спонсоров войны.

Несмотря на то, что власти ЕС неоднократно требовали от банка покинуть российский рынок, он с начала 2023 года утроил прибыль в России.

23 мая 2023 года появилась информация о том, что Raiffeisen решил избавиться от своего российского подразделения. Сообщалось, что Raiffeisen Bank International готовится передать российский бизнес акционерам после нескольких месяцев безуспешных попыток найти покупателя.

14 июня 2023 года Европейский центральный банк призвал банки из Еврозоны свернуть все операции и немедленно уйти из России, отметив при этом, что несколько европейских банков, в том числе австрийский Raiffeisen Bank и итальянский UniCredit, продолжают зарабатывать деньги в России.

6 июля 2023 года стало известно о том, что "Raiffeisen Bank International" откладывает планы покинуть Россию так как российские власти открыто дали понять RBI, что они хотят, чтобы он остался в РФ.

С 1 августа 2023 года российское подразделение "Райффайзен" с 1 августа прекратил покупку наличной валюты у клиентов-физических лиц в России. Данное решение объяснили необходимостью "эффективно управлять" валютной позицией банка.

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