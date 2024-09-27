Аналитик посоветовал, как не потерять деньги на операциях с серебром.

Вероятнее всего, к концу 2024 года цены на серебро будут находиться в пределах коридора $27-35 за унцию, прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

"Ралли в золоте продолжится на фоне перспективы снижения процентных ставок и роста геополитической напряженности, но серебро превзойдет золото по динамике роста в течение года, считают аналитики UBS", - напомнил он.

По словам эксперта, различные аналитики прогнозируют, что к концу 2024 года цена на серебро будет в пределах от $30 до $48 за унцию. Однако, он уверен, что уровни свыше $40 за унцию пока маловероятны:

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"Причина - такой значительный скачок цен за столь короткий период приведет к заметному снижению потребления серебра в мировой промышленности".

Чтобы не терять деньги, Козырев рекомендовал перед операциями с серебряными слитками или инвестиционными серебряными монетами внимательно промониторить предложения всех банков по покупке/продаже этого металла, а также поинтересоваться стоимостью монеты на специализированных коллекционных сайтах: "И только потом проводить какие-либо операции по уже оптимально возможной выгодной для вас цене".

Цены на золото и серебро - что сообщалось

Как писал УНИАН, 26 сентября цены на золото установили новый исторический максимум - 2 685,58 доллара за унцию.

Отмечалось, что золото достигло нового рекорда на фоне ожиданий дополнительного снижения процентных ставок, а серебро достигло самого высокого уровня с 2012 года, подорожав на 2,8% до 32,71 доллара за унцию.

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