Отмечается, что следом за золотом подорожало и серебро.

Цены на золото установили новый исторический максимум. Драгоценный металл в четверг, 26 сентября торговался за рекордные 2 685,58 доллара за унцию.

Издание Bloomberg пишет, что золото достигло нового рекорда на фоне ожиданий дополнительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. При этом серебро достигло самого высокого уровня с 2012 года.

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Белый металл подорожал на 2,8% до 32,71 доллара за унцию в четверг, увеличив свой рост в этом году до 37%.

Серебро начало дорожать на фоне возможности увеличения промышленного использования по мере того, как Китай будет стимулировать свою экономику, а приток средств в биржевые фонды, поддерживающие этот металл, показал признаки оживления.

Трейдеры будут анализировать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на 10-й ежегодной конференции по рынку казначейства США. Данные по США, включая показатель расходов на личное потребление и заявки на пособие по безработице, выходящие на этой неделе, могут дать дополнительные указания на возможный курс ФРС на смягчение.

Серебро с немедленной поставкой торговалось на 2,5% выше по цене 32,62 доллара за унцию в 13:05 в Лондоне, а золото выросло на 0,9% по цене 2681,77 доллара. Цены на серебро остаются значительно ниже своего исторического максимума почти в 50 долларов, установленного в 2011 году.

Цены на золото - последние новости

В начале августа золото снова резко подскочило в цене и приблизилось к последнему рекорду. Это произошло после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США подтвердили ожидания, что Федеральная резервная система скоро начнет снижать процентные ставки.

20 августа стало известно, что цены на золото достигли нового рекорда. Металл продавали за более чем 2500 долларов за унцию.

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