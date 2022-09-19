После того, как компания "Укрбуд Девелопмент" была в судебном порядке возвращена законным владельцам, она планирует обеспечить полное содействие достройке всех незаконченных жилых комплексов.

Об этом на пресс-конференции в "Украинских новостях" рассказали представители застройщика.

"Решением Хозяйственного суда Киева, а также благодаря приказу офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции строительная компания "Укрбуд Девелопмент" возвращена под юридический контроль законных владельцев. Это победа закона и инвесторов! Позади три года с момента рейдерства и преступного грабежа укрбудівських активов. За это время группой рейдеров во главе с российским ресторатором Дмитрием Федотенковым было украдено активов компании и инвесторов на сотни миллионов, осуществлены десятки заказных кампаний с фейками относительно законных владельцев и организованы откровенные травли и преследования – в том числе меня и моей семьи. Но, как мы неоднократно обещали – "Укрбуд" возвращено! Для меня лично главное сейчас – достройка и передача инвесторам введенных в эксплуатацию квартир, и это будет сделано. В ближайший срок будет собран комитет инвесторов, и мы найдем самые быстрые и безопасные пути решения этого вопроса", – заявил владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась.

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По его словам у Федотенкова и сообщников уже проведено несколько обысков, по результатам которых, установлено, что он по всем делам руководствовался указаниями из РФ.

"Поэтому мы делаем предположение, что и с "Укрбудом", как с системной компанией, которая имела значительное социальное влияние на жизнь столицы Украины, была проведена диверсионная работа по поддержке агентов России", – подчеркнул Максим Микитась.

В свою очередь адвокат Артур Габриелян рассказал подробности расследования рейдерского захвата компании.

"В апреле 2021 года Центральный аппарат ГБР зарегистрировал уголовное производство по рейдерскому захвату в 2019 году. В свою очередь нами были поданы документы, из которых следует, что после рейдерства и регистрации компании на подставных лиц генеральным директором Олегом Майбородой и господином Федотенковым было выведено из "Укрбуда" активов на более чем 100 млн долларов. Во время следствия подставные лица вернули украденную компанию Микитасю, но рейдеры во главе с Федотенковым и Майбородой повторно, а именно в июне 2021 года, на основании поддельных документов оформили компанию на новое подставное лицо. Мы обратились в антирейдерскую комиссию при Минюсте. И приказом министра юстиции от 30 декабря 2021 года был признан факт рейдерства. Однако этот приказ был зарегистрирован только 8 сентября 2022 года – права собственности господина Микитася были восстановлены. А 14 сентября 2022 года 13 лицам, включая Майбороду и 9 киевских нотариусов, было сообщено о подозрении по факту рейдерства. Теперь мы приложим усилия, во-первых, для привлечения к ответственности "идейного вдохновителя" рейдерской атаки - Федотенкова. А, во-вторых, для возвращения похищенных активов и достройки домов", – сообщил адвокат.

Дмитрий Кравченко, руководителей ФК "Житло-капитал", которая выступает фондом финансирования строительства объектов "Укрбуда", очертил текущую ситуацию со строительством объектов компании и назвал причины простоя на ряде жилых комплексов. В частности подчеркнув, что "Киевгорстрой", который сейчас является подрядчиком работ по достройке ЖК застройщика – "Укрбуда", строительства пока фактически не ведет.

Директор ООО "Укрбуд Девелопмент" Сергей Касапский в своей речи призвал руководителей "Киевгорстроя" к сотрудничеству.

"Мы вместе с Финансовой компанией "Житло-капитал" хотим инициировать встречи с представителями инвесторов, так и с представителями "Киевгорстроя", а также органов власти различных уровней, чтобы проговорить алгоритм и сценарий работы нашей компании для того, чтобы она выполнила свои обязательства перед инвесторами и достроила свои жилые комплексы", – констатировал директор компании.