Базовый сценарий предусматривает постепенное завершение войны в последнем квартале 2025 года.

Эксперты Международного валютного фонда обновили прогноз относительно окончания войны России в Украине. Как говорится в новом Меморандуме, по обновленным оценкам, война в лучшем случае продлится до конца 2025 года.

"Согласно взглядам экспертов... программа теперь предусматривает постепенное завершение войны в последнем квартале 2025 года в базовом сценарии и до середины 2026 года в негативном", - говорится в тексте меморандума.

В то же время эксперты уверены, что Украина сможет поддерживать базовый рост экономики.

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Стоит напомнить, что в предыдущем июньском прогнозе МВФ базовый сценарий предусматривал окончание войны в конце 2024 года, а негативный - завершение войны в конце 2025 года.

В целом базовый сценарий предполагает, что влияние войны будет сосредоточено на территориях с уже сниженной экономической активностью. При этом в МВФ предупреждают, что более длительная война предполагает более негативное влияние на экономические показатели из-за более постоянной неопределенности, нехватки рабочей силы, давления импорта, связанного с обороной и ремонтом, и динамики населения.

Экономический прогноз МВФ

В 2024 году рост реального ВВП прогнозируется на уровне 3%. В 4-м квартале экономика замедлится из-за увеличения дефицита энергоносителей из-за высокого спроса в отопительный сезон. По оценкам экспертов, дефицит энергии зимой составит 3-4 ГВт. Инфляция продолжит расти до 9% (г/г) до декабря.

В 2025 году восстановление реального ВВП будет происходить медленнее (2,5-3,5% год к году) из-за негативного влияния длительной войны. Инфляция замедлится до 7,5% на конец года из-за ослабления давления со стороны расходов.

Послевоенный период. Обновленный базовый сценарий демонстрирует более медленное послевоенное восстановление производства, что отражает медленное возвращение мигрантов, которое приведет к большим потерям населения в долгосрочной перспективе. В общем, обновленный базовый сценарий предусматривает кумулятивное падение реального ВВП на 2 процентных пункта.

МВФ и Украина - последние новости

Недавно Совет МВФ завершил пятый обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить примерно 1,1 миллиарда долларов для Украины, которые будут направлены на поддержку бюджета.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд впервые после полномасштабного вторжения в Украину направит миссию в РФ. Впоследствии ожидается визит делегации в Москву, где состоятся встречи с российскими официальными лицами.

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