Некоторые страны Запада поднимали вопрос о возможности исключения России из организации.

Международный валютный фонд станет первым крупным международным финансовым органом, который отправит свою официальную миссию в РФ после вторжения в Украину в феврале 2022-го. Об этом сообщает Reuters.

Миссия Международного валютного фонда начнет работу в онлайн-формате 16 сентября, а впоследствии ожидается визит делегации в Москву, где состоятся встречи с российскими официальными лицами. Возглавлять миссию будет аргентинец Жак Миньян.

Многие западные страны поднимали вопрос о возможности исключения России из МВФ после полномасштабного вторжения в Украину. Но это оказалось сложным из-за препятствий со стороны других членов организации.

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Отметим, что МВФ активно критиковали на Западе из-за "слишком оптимистичных" прогнозов относительно состояния экономики РФ, которая столкнулась с санкциями.

Сотрудничество МВФ с Украиной - последние новости

Ранее МВФ выступил против планов Запада по использованию замороженных активов РФ. Причиной этого назвали опасения относительно "подрыва" мировой валютной системы.

А недавно сообщалось о том, что МВФ склоняет Украину к повышению налогов и девальвации гривны. Эти условия якобы являются необходимыми для дальнейшего выделения помощи.

Если в финансовой организации решат, что Киев способен достичь целевых показателей программы и имеет средства для удовлетворения финансовых потребностей, то он может рассчитывать на 1,1 млрд долларов.

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