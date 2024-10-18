МВФ выделил Украине транш объемом более $1 миллиарда

Деньги направят на покрытие бюджетных расходов невоенного характера.

Совет МВФ завершил пятый обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить примерно 1,1 миллиарда долларов для Украины, которые будут направлены на поддержку бюджета. Об этом сказано в релизе МВФ.

Там отмечают, что экономика Украины остается устойчивой, а выполнение программы EFF - высоким, несмотря на сложные условия. Власти выполнили все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня и завершили четыре структурные контрольные показатели.

"Для обеспечения макроэкономической стабильности, восстановления устойчивости государственных финансов и долговых обязательств, а также для усиления институциональных реформ необходимо поддерживать постоянный импульс реформ, активизировать мобилизацию внутренних доходов и обеспечить своевременное поступление внешней помощи", - добавили в МВФ.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти средства будут направлены на покрытие расходов невоенного характера. Также, по его словам, во время пересмотра был оптимизирован график траншей на 2025 год, благодаря чему в государственный бюджет привлекут больше ресурсов.

Сотрудничество Украины и МВФ - детали

В сентябре Международный валютный фонд заявил, что достиг предварительного соглашения с Украиной о предоставлении финансовой помощи в размере около 1,1 миллиарда долларов.

МВФ является ключевым международным кредитором Киева, и его четырехлетняя программа в размере 15,6 миллиарда долларов является важной частью более крупного пакета глобальной экономической поддержки Украины, которая готовится к третьей зиме, пытаясь противостоять полномасштабному вторжению России.

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