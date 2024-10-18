МВФ выделил Украине транш объемом более $1 миллиарда

Совет МВФ завершил пятый обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить примерно 1,1 миллиарда долларов для Украины, которые будут направлены на поддержку бюджета. Об этом сказано в релизе МВФ.
Там отмечают, что экономика Украины остается устойчивой, а выполнение программы EFF - высоким, несмотря на сложные условия. Власти выполнили все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня и завершили четыре структурные контрольные показатели.
"Для обеспечения макроэкономической стабильности, восстановления устойчивости государственных финансов и долговых обязательств, а также для усиления институциональных реформ необходимо поддерживать постоянный импульс реформ, активизировать мобилизацию внутренних доходов и обеспечить своевременное поступление внешней помощи", - добавили в МВФ.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти средства будут направлены на покрытие расходов невоенного характера. Также, по его словам, во время пересмотра был оптимизирован график траншей на 2025 год, благодаря чему в государственный бюджет привлекут больше ресурсов.
Сотрудничество Украины и МВФ - детали
В сентябре Международный валютный фонд заявил, что достиг предварительного соглашения с Украиной о предоставлении финансовой помощи в размере около 1,1 миллиарда долларов.
МВФ является ключевым международным кредитором Киева, и его четырехлетняя программа в размере 15,6 миллиарда долларов является важной частью более крупного пакета глобальной экономической поддержки Украины, которая готовится к третьей зиме, пытаясь противостоять полномасштабному вторжению России.