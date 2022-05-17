Заведения страдают от дефицита продуктов и повышения цен на сырье и энергоносители.

Традиционные британские кафе fish & chips находятся под угрозой закрытия из-за развязанной Российской Федерацией войны в Украине. Заведения зависят от импорта из Украины и России.

Об этом представитель профильной ассоциации National Federation of Fish Friers Эндрю Кук рассказал в комментарии Sky News.

Отмечается, что Украина поставляла примерно половину всего масла, которое использовали в кафе, а также была главным поставщиком муки.

При этом возникли проблемы с поставками рыбы, потому что 40% сырья привозили из РФ. Кроме того, ожидается повышение цен на картофель из-за подорожания удобрений и стоимость электроэнергии и энергоносителей.

Стоит отметить, что некоторые кафе fish&chips в Великобритании работают еще с викторианской эпохи. В заведениях подают традиционную жареную картошку и рыбу в кляре.

Как ранее сообщал УНИАН, управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что война в Украине может спровоцировать "апокалиптический" рост мировых цен на продовольствие. По его словам, он все больше обеспокоен дальнейшим ростом цен на продукты питания, если Украина не сможет отгружать пшеницу и масла со своих складов из-за российской блокады.

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