Крупный производитель морепродуктов был вынужден начать процесс с банкротства.

Война Москвы в Украине повлияла на европейские долговые рынки и вызвала запрет США на импорт всего, от российских алмазов до водки. Это также довело рыболовный бизнес на Аляске до банкротства, пишет Bloomberg.

Так, группа компаний Whittier Seafood и ее филиалы на Аляске и Вашингтоне, которые в прошлом году заработали 41 миллион долларов, 19 августа подали в городе Анкоридж заявление о банкротстве в соответствии с разделом 11. Ранее производитель обратилась за защитой в суд. Это произошло после того, как правительство РФ приобрело российского поставщика крабов.

Стоит отметить, что раздел 11 под названием "Реорганизация" в основном используется коммерческими организациями, которые желают продолжать деятельность и одновременно выплачивать долги кредиторам с помощью плана реорганизации, утвержденного судом.

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Отмечается, что предприятие присоединилось к нескольким другим крупным компаниям, которые ссылались на перебои в цепочках поставок в военное время. Однако влияние на Whittier Seafood было более драматичным. Большинство мировых запасов королевского и глубоководного краба исторически добывалось в российских водах. После начала войны филиал компании под названием Marine Fishing International был отрезан от поставок этих ракообразных. Внезапный шок произошел после многилет сокращения популяции крабов и лосося, что стало испытанием для рыбной промышленности Аляски.

Клиенты компании также стали менее охотно покупать продукцию из России. Эта реакция вызвала падение стоимости существующих запасов крабов. Это заставило компанию продавать по более низким ценам, заявил основатель Whittier Алексей Козлов в судебном деле. Филиал компании импортировал краба от АО "Тефида", дочерней компании, расположенной в российском портовом городе Владивосток. В то же время США и ЕС ввели эмбарго на российские морепродукты, из-за чего MFI "не смогла импортировать свой основной продукт".

Российские власти также приняли меры. В прошлом году правительство отозвало лицензии на рыбалку "Тефиды". Это означало, что кампания не смогла поставлять крабы MFI, что не позволило последней обслуживать клиентов в США, Китае, Корее и Японии. Козлов заявил, что в этом году российское правительство приняло более решительные меры и конфисковало "Тефиду" для государства.

К тому же Whittier столкнулась с другими финансовыми проблемами, в частности, по выплате кредитов. Компания заявила, что намерена реструктуризировать долг.

Авторы подчеркивают, что несмотря на препятствия, Whittier и другие производители морепродуктов Аляски могут восстановиться в следующем году благодаря более высоким ценам на лосось. Козлов сказал, что рост спроса и ограниченное предложение рыбы могут повысить цены в 2025 году.

Глобальное влияние войны

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт сообщил, что теперь он стал "лицензированным торговцем оружием", ведь хочет помочь Украине получить доступ к искусственному интеллекту, который мог бы помочь стране бороться против РФ.

По итогам 2023 года общие мировые военные расходы достигли 2443 миллиардов долларов, увеличившись на 6,8% в реальном выражении. Мировые военные расходы выросли девятый год подряд до исторического максимума. Это был самый большой годовой рост с 2009 года.

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