Известно, что бизнесмен создает компанию, которая поможет Украине в борьбе с РФ.

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт сообщил, что теперь он стал "лицензированным торговцем оружием", ведь хочет помочь Украине получить доступ к искусственному интеллекту, который мог бы помочь стране бороться против РФ, пишет Business Insider.

Во время лекции в Стэнфордском университете в апреле Шмидт заявил, что вместе с генеральным директором Udacity Себастьяном Труном работает над созданием компании, которая "будет использовать ИИ сложными, мощными способами для этих, по сути, роботизированных войн".

"Наблюдение за тем, как россияне используют танки для уничтожения многоквартирных домов с маленькими бабушками и детьми, просто сводило меня с ума", - подчеркнул Шмидт во время лекции. Видео дня

В издании отметили, что стартап под названием White Stork работает над массовым производством БпЛА, которые могут использовать искусственный интеллект для обнаружения целей. Ранее Шмидт несколько лет был главой Комиссии национальной безопасности по вопросам искусственного интеллекта. Также он был гендиректором Google с 2001 по 2011 год.

Шмидт подчеркнул, что White Stork имеет две цели: создание сложных роботов с искусственным интеллектом и снижение затрат. Если снизить цену роботов, то, как считает Шмидт, потребность в наземных боях с танками и другой артиллерией может быть "устранена".

Он добавил, что при "поддержке правительств" беспилотники отправляются "прямо в Украину" и "будут вести войну".

"Из-за того, как работает система, я теперь лицензированный продавец оружия. Компьютерный ученый, бизнесмен, торговец оружием. Я не рекомендую вам заниматься этим в вашей карьере, я бы лучше занимался искусственным интеллектом", - отметил Шмидт.

Использование оружия на войне в Украине - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский показал украинские разработки оружия, которые успешно уничтожают российских оккупантов.

"На море - "Нептун", Sea Baby, MAGURA V5. На земле - "Богдана", "Стугна", "Корсар". В воздухе - "Бобер", "Морок", "Лютый". Наши украинские разработки, которые очищают Черное море, добавляют силы нашему государству и уничтожают российский потенциал", - отметил глава государства.

Также сообщалось, что ВСУ получат один из самых безопасных бронеавтомобилей в мире. В частности министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке в Вооруженные силы Украины бронированную инженерную машину Buffalo MP.

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