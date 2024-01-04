Метинвест начал создание инклюзивной системы интеграции ветеранов в мирную жизнь и работу.

Почти 400 рабочих Метинвеста Рината Ахметова, мобилизованных с начала войны, уже вернулись к работе, и их количество постепенно растет. Это большая ответственность, поэтому компания ставит задачу адаптировать и систематизировать бизнес-процессы под возвращение ветеранов. Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук в интервью изданию dsnews.ua.

"Мы создаем инклюзивную экосистему интеграции ветеранов в полноценную жизнь и работу. Эти сотрудники - наша ДНК с доказанным опытом, квалификацией и умениями, и без возвращения наших мобилизованных работников на их рабочие места предприятия Группы много потеряют. Наши защитники и защитницы во время службы в рядах ВСУ получают не только военный опыт, но и развивают такие важные для бизнеса компетенции, как лидерство, умение работать в команде, ориентация на результат, сплоченность и взаимоподдержка. Компетенции, за которые в мирное время мы конкурировали на рынке труда, звали "войной за таланты". Сегодня большинство защитников, которые возвращаются с фронта, обладают этими навыками и могут использовать их в повседневной работе", - подчеркнула Петрук.

Она отметила, что в компании уделяют внимание здоровью и психоэмоциональному состоянию ветеранов, обеспечивают дополнительный медицинский осмотр, а также изучают возможности ввести собственные программы реабилитации.

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"В нашем фокусе - программы подготовки руководителей и коллективов к возвращению ветеранов. Вместе с нашим партнером, компанией Wellbeing, мы уже провели вебинары на тему "возвращение героев с войны" для 23 тыс. сотрудников и запустили обучение руководителей всех уровней", - уточнила Петрук.

Кроме того, по ее словам, компания обеспечивает украинцев на востоке, которые возвращаются с войны, возможностью получить дополнительную квалификацию и присоединиться к Метинвесту, поскольку сейчас в восточных регионах ощущается гораздо больший кадровый дефицит, чем в других областях.

"Мы предоставляем возможность работникам, в том числе и ветеранам, пройти переобучение по нужным на предприятиях профессиям за средства предприятия, в том числе и в нашем университете Метинвест Политехника. С начала полномасштабного вторжения переобучение по различным программам прошли 19 000 сотрудников. А на предприятиях Метинвеста в Покровске, Запорожье, Кривом Роге и Каменском трудоустроено около 8200 человек", - сообщила Петрук.

Напомним, в начале войны компания Метинвест Ахметова создала гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь". Эта программа уже помогла почти половине миллиона украинцев пищевыми продуктами и вещами первой необходимости, а больницам - медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн. Психологическую реабилитацию в рамках проекта уже прошли 1100 женщин и детей. Также проект развивает программу протезирования, которая сейчас охватывает 96 военнослужащих и гражданских. А общая сумма помощи по всем этим направлениям составляет более 430 млн грн собственных и привлеченных от доноров средств.