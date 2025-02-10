Лидером по выписанным и зарегистрированным бизнесам стал Киев.

В 2024 году более 11 тысяч компаний сменили юридический адрес регистрации из одного региона в другой. Таким образом переезды компаний из-за войны за год сократились на 18%. Также это на 25% меньше, чем до полномасштабного вторжения, сообщает платформа "Опендатабот".

Отмечается, что 32% этих компаний занимаются оптовой торговлей, еще 6% - строительством. Замыкает тройку компаний-мигрантов бизнесы, проводящие операции с недвижимостью - 4,8%.

Больше всего компаний покинуло Киев - 36,6% или 4 тысячи. Еще по 10% уехало из Киевской и Днепропетровской областей. В то же время те же регионы являются самым популярным местом, куда переезжает бизнес - 28% компаний зарегистрировались в Киеве. Еще 11% релоцировались в Киевскую область, а 10% - в Днепропетровскую.

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Самые популярные маршруты переездов:

из Киева в Киевскую область - 775 компаний;

из Киева в Днепропетровскую область - 575;

из Киевской области в Киев - 563.

Бизнес в Украине во время войны - главные новости

19 августа 2024 года украинские предприниматели сообщили о падении темпов производства, а также снижении ожиданий в перспективе шести месяцев.

24 декабря 2024 года стало известно, что чуть больше четверти ФОПов планировали закрываться в ближайшее время. В качестве причины более половины назвали повышение налогов.

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