Было некоторое улучшение в первые дни полномасштабной войны, но ситуация снова ухудшилась.

Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк заявил, что предпринимателям и фермерам в Украине "закручивают гайки".

"Строят нам новую Украинскую Советскую Социалистическую Республику 30-х годов. У нас есть своя индустриализация, которая называется "Большое восстановление", у нас есть раскулачивание фермеров - это то, что Гетманцев делает с ФЛП уже четыре года. У нас есть свои трудовые лагеря, которые нам планируют делать. То, что я вижу, нам постоянно закручивают гайки. Постоянно. Было некоторое улучшение в первые дни войны, была атмосфера свободы, экономических "вольностей". Но каждый день закручивают. Надо сказать, что советская экономика не работает. И как бы это ни строили, все равно работают предприниматели. Ничего из этого не получится", - заявил Поперешнюк во время конференции iForum в Киеве.

Новая почта - последние новости

В этом году "Новая почта" открыла ряд отделений за рубежом. В частности, заработало отделение в столице Польши - Варшаве. В марте украинская логистическая компания "Новая почта" открыла первое отделение в Литве. В июне компания "Новая почта" открыла первое отделение в столице Чехии Праге.

Также украинская логистическая компания сделала бесплатной одну из своих популярных услуг.

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