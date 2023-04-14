Заказать услугу можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "Трекинг" или в отделении.

Украинская логистическая компания "Новая почта" сделала бесплатной услугу переадресации в черте города. Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе компании.

"Новая почта" отменила плату за переадресацию в пределах города. Чтобы клиенты могли получать посылки там, где им удобно, "Новая почта" сделала переадресацию в пределах одного города бесплатной. Услугу может заказать как отправитель, так и получатель, для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без дополнительной платы можно переадресовать в пределах города: из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат; с адреса на адрес; из отделения/почтомата на адрес, но нужно будет оплатить доставку курьером - 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.

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Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "Трекинг" или в отделении.

В пресс-службе также напомнили, что переадресация между различными населенными пунктами остается платной.

Новая почта - последние новости компании

28 марта "Новая почта" сообщила, что запустит новый сервис - покупатели смогут бесплатно вернуть продавцу товар, который не подошел, в течение 14 дней после получения посылки.

30 марта "Новая почта" запустила услугу адресного забора посылок в Польше - клиенты могут вызвать курьера на любой польский адрес, чтобы отправить документы или посылки до 30 кг в Украину.

Также 11 апреля стало известно, что в пасхальные дни "Новая почта" будет работать по обычному графику.

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