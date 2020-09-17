В учениях "Rapid Trident-2020" примут участие около 4 тысяч военнослужащих из 10 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии открытия многонациональных военных учений «Rapid Trident - 2020» во Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия состоялась на Яворовском полигоне во время рабочей поездки главы государства во Львовскую область.

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Интеграция

«Я рад начать рабочую поездку во Львовскую область именно с визита в международный центр миротворчества и безопасности. Рад встретиться с украинскими воинами и нашими друзьями - военными армий стран НАТО. Поздравляю всех вас с началом масштабных международных военных учений», - заявил он.

Президент подчеркнул, что учения «Rapid Trident - 2020» являются не только очередным этапом совершенствования военного мастерства, а важным шагом на пути евроатлантической интеграции Украины.

«Эти важные учения усилят оперативные возможности наших войск, улучшат уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных сил Украины, США и других членов и партнеров НАТО», - добавил он.

«Эти важные учения усилят оперативные возможности наших войск, улучшат уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных сил Украины, США и других членов и партнеров НАТО», - отметил Зеленский.

Глава государства выразил уверенность, что и украинские военные передадут международным коллегам уникальный боевой опыт, который они получили с начала войны на Донбассе в 2014 году.

Что такое "Rapid Trident-2020"

Военные многонациональные учения "Rapid Trident-2020" продлятся до 25 сентября. В учениях примут участие около 4 тысяч военнослужащих из 10 стран. В занятиях на учебных участках будет задействована бронетехника, а также пройдут учебные стрельбы из стрелкового оружия и полеты вертолетов армейской авиации.

Членство в НАТО

17 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский призвал активизировать реализацию реформ, которые позволят Украине присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО. Об этом он заявил во время торжественной церемонии открытия многонациональных командно-штабных учений "Rapid Trident-2020" во Львовской области.

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Автор: Лидия Селезнева