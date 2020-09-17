Также Зеленский отметил важность быстрого достижения совместимости ВСУ с соответствующим структурами государств-членов Североатлантического альянса.

Президент Владимир Зеленский призвал активизировать реализацию реформ, которые позволят Украине присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время торжественной церемонии открытия многонациональных командно-штабных учений «Репид Трайдент - 2020» во Львовской области.

«Каждый раз во время встреч с международными лидерами я подчеркиваю: война на востоке - это угроза не только для Украины, это угроза для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира», - отметил Зеленский и добавил, что международные партнеры солидарны с Украиной в этом вопросе.

Президент подчеркнул необходимость преодоления существующих вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них.

«Одним из таких является интеграция Украины в НАТО. В начале недели мной утверждена стратегия национальной безопасности Украины, согласно которой членство в НАТО является стратегическим курсом государства Украина», - добавил президент.

Зеленский отметил важность быстрого достижения совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующим структурами государств Альянса, а также активизации реформ, которые позволят Украине получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.

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Автор: Константин Гончаров