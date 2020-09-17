Президент Владимир Зеленский призвал активизировать реализацию реформ, которые позволят Украине присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.
Читайте такжеЗеленский утвердил Стратегию нацбезопасности Украины
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время торжественной церемонии открытия многонациональных командно-штабных учений «Репид Трайдент - 2020» во Львовской области.
«Каждый раз во время встреч с международными лидерами я подчеркиваю: война на востоке - это угроза не только для Украины, это угроза для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира», - отметил Зеленский и добавил, что международные партнеры солидарны с Украиной в этом вопросе.
Президент подчеркнул необходимость преодоления существующих вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них.
«Одним из таких является интеграция Украины в НАТО. В начале недели мной утверждена стратегия национальной безопасности Украины, согласно которой членство в НАТО является стратегическим курсом государства Украина», - добавил президент.
Зеленский отметил важность быстрого достижения совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующим структурами государств Альянса, а также активизации реформ, которые позволят Украине получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.
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14 сентября Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание - развитие возможностей обороны и безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины; устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей; взаимодействие - развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС и НАТО и их государствами-членами, США, прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.
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