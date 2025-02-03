Отныне предприниматели будут подавать налоговый расчет до 20 числа каждого месяца.

Министерство финансов утвердило новую форму налогового расчета сумм НДФЛ и ЕСВ, а также обновило порядок его заполнения и представления. Отныне предприниматели будут подавать налоговый расчет до 20 числа каждого месяца, а не ежеквартально.

Как сообщила пресс-служба Минфина, изменения касаются всех налоговых агентов, включая юридические лица и ФОП, которые выплачивают доходы физическим лицам.

Эти изменения соответствуют принятому осенью 2024 года закону о налоговых изменениях, который, среди прочего, предусматривал изменение налогового периода для представления расчета сумм НДФЛ и ЕСВ с квартального на месячный.

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Так, с 2025 года налоговый расчет будет подаваться ежемесячно, в течение 20 календарных дней после окончания отчетного месяца. При этом до 10 февраля 2025 года будет действовать переходный период, когда отчеты за IV квартал 2024 года будут подаваться по старой форме. А отчеты за январь 2025 года будут подаваться уже до 20 февраля по новой форме.

В Минфине отметили, что новая форма отчета меняет его структуру и отныне будет включать основной расчет и несколько приложений: сведения о ЕСВ, сведения о доходах, информация о трудовых отношениях и данные о специальном стаже. Ссылка на соответствующие формы опубликована на сайте ведомства.

В министерстве считают, что введение новой формы объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ с ежемесячным представлением будет способствовать более эффективному контролю за поступлениями в бюджет и упростит процесс отчетности для налогоплательщиков.

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10 октября Верховная Рада приняла во втором чтении закон о повышении налогов. Он, в частности, предусматривал повышение военного сбора и расширение круга его плательщиков, а также изменение налогового периода с квартального на месячный для представления расчета сумм НДФЛ и ЕСВ.

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов (№ 11416-д). Закон вступил в силу с 1 декабря 2024 года. Согласно закону, военный сбор для работников был повышен с 1,5% до 5%, а также он был введен для ФЛП (1% от дохода для ФЛП 3 группы и 10% от размера минимальной зарплаты для ФЛП 1, 2 и 4 групп).

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