В Украине дорожает аренда жилья. Где и почем можно снять квартиру

За лето-2021 цена аренды жилья в Украине поставила годовой рекорд, но все равно при этом остается ниже "доковидного" уровня. УНИАН разбирался, в чем причина роста цен и каких цифр стоит ждать до конца года.

Аренда недвижимости в Украине уже несколько месяцев подряд демонстрирует ценовой рост. В течение июня-июля он составил в среднем 5-10%, в зависимости от региона и "качества" квартиры. Причем это - нетипичная для лета ситуация: цены в данном сегменте рынка всегда в конце весны обваливались и "восстанавливались" лишь в августе, накануне начала учебного года у студентов и в целом оживления экономической активности после летних отпусков. То, что происходит сейчас, говорит лишь об одном - рынок аренды стремится вернуться на "доковидный" уровень.

Что, почем и где

Доверять официальной статистике для определения цен аренды жилья не приходится – этот рынок продолжает оставаться в большей степени "в тени". Но разобраться можно, благодаря аналитическим исследованиям профильных сайтов, которые основываются на действительных объявлениях, количестве посещений и запросов.

Так, согласно аналитическому исследованию "OLX Недвижимость", аренда комнат и квартир в городах-миллионниках - Киеве, Харькове и Днепре, по сравнению с весной, подорожала на 3%, в Одессе - на 5%, во Львове - на 2%.

Тем, кто планирует подыскать в столице новое жилье на длительный срок, придется выложить не менее 7 тысяч гривен, а в регионах - от 5 тысяч гривен.

Киев. Если в прошлом году, после первого локдауна и до осени, цены на аренду недвижимости в столице снизились на 6-9%, то в 2021-м ситуация иная: цены на жилье растут. По сравнению с апрелем, долговременная аренда в Киеве подорожала на 3%, отмечается в аналитическом обзоре.

Кроме этого, зафиксирован наибольший перепад цен на аренду квартир. Средние цены на однокомнатные квартиры в столице варьируются, в среднем, от 7 тысяч гривен до 16 тысяч гривен, на двухкомнатные – 8-30 тысяч гривен, трехкомнатные - 11-55,7 тысячи гривен. Самые высокие показатели в Печерском районе, где цены на 23% выше, чем были весной. При этом самые низкие цены на аренду в Деснянском районе: 7 тысяч гривен - однокомнатные, 8 тысяч гривен - двухкомнатные, 11 тысяч гривен - трехкомнатные.

В Харькове самое дешевое арендное жилье предлагают в Индустриальном, Немышлянском, Новобаварском районах, где цены на однокомнатные квартиры составляют 5-5,5 тысячи гривен, двухкомнатные - 6-7 тысяч гривен, трехкомнатные - 7-9 тысяч гривен. При этом самые высокие цены сохраняются в центральном, Шевченковском районе - в среднем, на 50% выше, чем на отдаленных от центра жилых массивах.

В Днепре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 5-8 тысяч гривен, двухкомнатной - 6-12 тысяч гривен, трехкомнатной - 7-13 тысяч гривен. Самые низкие цены - в удаленных районах - 4-5 тысяч.

Во Львове наблюдается наименьшая разница в стоимости аренды между квартирами в центральных и отдаленных районах. Так, цены на аренду однокомнатной квартиры варьируются в пределах 7-8 тысяч гривен, двухкомнатной - 8-10 тысяч гривен, трехкомнатной - 8,5-12,5 тысяч гривен.

В Одессе зафиксированы самые низкие цены долгосрочной аренды среди городов-миллионников. В среднем, однокомнатную квартиру здесь можно снять за 5,5-7 тысяч гривен, двухкомнатную – за 6-8,5 тысяч гривен, трехкомнатную – за 7-9,5 тысяч гривен. Следует учитывать, что в Одессе цены на аренду квартиры определяются близостью к морю и к центру города.

И еще одна статистика – предложение/спрос. По данным портала Address.ua, в июле объем рынка аренды квартир распределился следующим образом: 47% от общего количества предложений – однокомнатные квартиры, 35% - двухкомнатные квартиры, 15% - трехкомнатные, 3% - многокомнатные квартиры.

В июле 45% запросов от желающих снять квартиру в аренду приходятся на однокомнатные квартиры, 33% - двухкомнатные, 16% - трехкомнатные. Самое сложное - сдавать в аренду многокомнатные квартиры. Только 6% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.

Другими словами, спрос и предложения на рынке аренды присутствуют, а значит этот сегмент остается востребованным. Отсюда и логичный вопрос - что будет с ценами до конца года?

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Экспертная оценка

Аналитики Address.ua считают, что рынок аренды жилой недвижимости выходит из стагнации - второй месяц подряд продолжается рост цен. Только в Киеве стоимость аренды жилой недвижимости в июле выросла на 5%, по сравнению с июнем, и на 10%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"В отличие от прошлых лет, рост цен на аренду начался раньше августа-сентября, что может привести к более серьезному увеличению цен в ближайшие месяцы", - подчеркивают аналитики Address.ua.

Как отмечает директор City Development Solutions Роман Герасимчук, основной спрос сегодня приходится на более ликвидные квартиры с современным ремонтом и в новых домах. А, с учетом роста количества запросов на такую аренду, это способствует тому, что владельцы таких квартир получили возможность увеличить ставки.

"При сохранении существующих тенденций можно ожидать роста инвестиционного интереса к арендной недвижимости во втором полугодии 2021 года, что приведет к увеличению деловой активности на рынке продажи первичной жилой недвижимости и общего объема квартир на рынке аренды", - подчеркнул эксперт.

Директор АН "Брок-риелти" Дмитрий Корчев сомневается в том, что аренда до конца года сильно вырастет в цене, так как она имеет граничный предел - арендатор просто не сможет платить заоблачные деньги за жилье, учитывая подорожание коммунальных услуг и рост инфляции.

"Добавить могут 500 гривен при прежней цене аренды в 4-5 тысячи гривен, а такие квартиры есть. А вот уже с арендой в 15-20 тысяч такой фокус не пройдет. Обеспеченные арендаторы стараются как минимум на год "застолбить" стоимость. Хотя, все может изменить экономическая ситуация, к примеру, обвал гривни", - отметил эксперт.

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По его мнению, нынешний рост стоимости аренды спровоцировало отсутствие в начале года квартир для сдачи. И до сих пор спрос превышает предложение, особенно в эконом-классе.

"Скупщики арендного жилья, которые постоянно присутствуют на рынке, сейчас зажаты в некие рамки. "Первичка" стала рискованной: вложить деньги в жилье и ждать несколько лет результата - сейчас не устраивает многих, старт начала прибыли неизвестен. Потоки средств перенаправлены на вторичный рынок. А там за свое жилье держатся. Отсюда и проблема - рост цен", - пояснил Корчев.

Кстати, сдерживает рост цен ситуация со студентами – пока не понятно, что будет с формой обучения в новом учебном году. Если это снова будет онлайн-режим, то не имеет смысла для сдачи какого-нибудь зачета снимать квартиру, эту проблему можно решить намного проще – посуточная аренда или "квартирная" помощь родственников и друзей.

В любом случае, Дмитрий Корчев считает, что кардинального роста цен до конца года не будет: "То, что сейчас происходит, - легкий возврат на прежние позиции, именно легкий. Ничего стремительного. Супер-подорожания, ожидать не стоит".

Нана Черная

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